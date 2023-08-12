Крючков: в Крыму сработали системы ПВО

Власти региона просят не доверять непроверенным источникам.

Сразу над несколькими районами Крыма в ночь с 11 на 12 августа сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Этой информацией поделился советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что власти будут держать граждан в курсе событий, а также попросил не доверять различным непроверенным источникам.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — опубликовал советник главы полуострова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мединский рассказал, как Крым был возвращен России без крови.