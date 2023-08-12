Крючков: в Крыму сработали системы ПВО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 8 0

Советник главы Крыма Крючков: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО

Крючков: в Крыму сработали системы ПВО

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Власти региона просят не доверять непроверенным источникам.

Сразу над несколькими районами Крыма в ночь с 11 на 12 августа сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Этой информацией поделился советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что власти будут держать граждан в курсе событий, а также попросил не доверять различным непроверенным источникам.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — опубликовал советник главы полуострова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мединский рассказал, как Крым был возвращен России без крови.

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