В Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами (БЛПА) по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Четырнадцать БЛПА были уничтожены силами противовоздушной системы (ПВО), еще шесть подавлены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разрушений и пострадавших нет.

Власти Крыма подчеркивают, что необходимо доверять исключительно проверенным источникам информации и соблюдать спокойствие.