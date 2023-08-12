МО РФ: ВСУ предприняли попытку ударить по Крымскому мосту ракетой С-200

Украинские боевики предприняли попытку ударить по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

«12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант», — пояснили в оборонном ведомстве.

Разрушений и пострадавших в результате атаки не зафиксировано. Летевшая в направлении переправы была своевременно перехвачена российскими военными еще в воздухе. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры работы в небе системы противовоздушной обороны.

Также очевидцы обратили внимание на огромное количество дыма вокруг Крымского моста. Как поспешил всех успокоить советник главы Крыма Олег Крючков, это специальная дымовая завеса для защиты переправы от дальнейшей атаки, которую поставили российские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в направлении Крымского моста были выпущены две ракеты со стороны ВСУ, о чем подтвердил глава региона Сергей Аксенов.