Самолет Су-30 разбился в Калининградской области
| Происшествия Срочная новость 2 836 0
Авиакатастрофу подтвердили в штабе Западного военного округа.
Фото: Тырин Денис / ТАСС
Самолет Су-30 разбился во время учебно-тренировочного полета в Калининградской области. Как уточнили ТАСС в штабе Западного военного округа, экипаж погиб.
Предварительная причина крушения — техническая неисправность. В оборонном ведомстве подчеркнули, что на борту не было боекомплекта. На земле других разрушений или пострадавших нет. Истребитель рухнул в безлюдной местности.
+21° 762 мм рт. ст.
78%
78%
98.21
0.93 107.97
0.81
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?