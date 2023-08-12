Самолет Су-30 разбился в Калининградской области

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 2 836 0

Авиакатастрофу подтвердили в штабе Западного военного округа.

Самолет Су-30 разбился в Калининградской области

Фото: Тырин Денис / ТАСС

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Самолет Су-30 разбился во время учебно-тренировочного полета в Калининградской области. Как уточнили ТАСС в штабе Западного военного округа, экипаж погиб.

Предварительная причина крушения — техническая неисправность. В оборонном ведомстве подчеркнули, что на борту не было боекомплекта. На земле других разрушений или пострадавших нет. Истребитель рухнул в безлюдной местности.

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