МИД РФ: попытки Киева атаковать Крымский мост не останутся без ответа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Киевский режим пытается отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал на поле боя.

МИД РФ: попытки Киева атаковать Крымский мост не останутся без ответа

Фото: Попова Алена / ТАСС

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Очередные попытки киевского режима нанести удар по Крымскому мосту не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — подчеркнула Захарова.

Она также заявила о решительном осуждении атаки на Крымский мост и назвала ее террористической. Дипломат отметила, что речь идет об объекте сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Между тем Крымский мост с осени прошлого года подвергается атакам, часть из которых привели к гибели мирных граждан.

Захарова добавила, что удары Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту — это попытка отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за неспособность изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Минобороны РФ до этого сообщило о попытке со стороны Украины атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена российскими средствами ПВО.

Кроме того, минувшей ночью Крым снова атаковали украинские беспилотники: из 20 дронов 14 были уничтожены средствами ПВО, остальные подавлены средствами РЭБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе Крымского моста.

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