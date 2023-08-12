Момент крушения Су-30 под Калининградом попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Полет истребителя снимали с земли очевидцы, так он проходил недалеко от отдыхающих. В какой-то момент он переворачивается в воздухе и стремительно падает вниз.

Экипаж погиб. Предварительно, пилоты не успели катапультироваться. Су-30 пошел на снижение, вдруг раздался хлопок, самолет накренился и упал. Как пояснили в Минобороны, причиной стала техническая неисправность при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

На борту воздушного судна боекомплекта не было. Он рухнул вдалеке от жилых построек.