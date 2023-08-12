Константин Легостаев объяснил, почему перестал появляться на телевидении
Константин Легостаев: Я не хочу ходить на программы, которые мне не интересны
Фото, видео: ВКонтакте / Константин Легостаев / clublegostaev; Instagram* / konstantin_legostaev; 5-tv.ru
Мнение певца подтвердил самый странный «собеседник». Кто это был?
В последнее время певец Константин Легостаев пропал с «ТВ-радаров». Раньше он регулярно светился в каких-то программах, но теперь его нет на телевидение. Артист признался в своем личном блоге, почему его персона больше не блистает перед камерами.
«Пятьдесят процентов всех программ ушли на другие темы совсем. Ну понятно, на тему спецоперации. Мы сейчас с вами в этом мире живем», — заявил музыкант.
Он отметил, что развлекательные программы, которые остались, ему совсем неинтересны. Артист себя не видит в этих телешоу. К примеру, его недавно приглашали в одну передачу на федеральном канале, но он посчитал, что ходить на такие мероприятия — себя не уважать.
Певец заявил, что сейчас лучше держать связь с аудиторией через социальные сети. Во время своей речи артист шел по улице. И с ним согласился тот, о ком точно нельзя было подумать.
«Этот трактор со мной согласен», — заявил певец.
Легостаев сравнил себя со скрипачами «Титаника», которые до конца выступали на тонущем корабле, но он отметил, что «наш корабль не затонет никогда».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артист ответил обиженным на «Фабрику звезд» коллегам.
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