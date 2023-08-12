Подбросило в воздух и унесло: жуткие детали гибели туриста в Кабардино-Балкарии

Ставший роковым для Никиты Андреева из Петербурга сход ледника случается в этих местах довольно редко.

Погибшего в Кабардино-Балкарии туриста из Петербурга Никиту Андреева во время схода лавины вместе с палаткой подняло в воздух и ударило о камни. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал другой участник окончившегося трагедией похода Вадим Романов, который чудом уцелел во время стихийного бедствия.

«Мы ночевали с Мишкой (еще один участник похода — Прим. ред.) вне палаток, а Никита был в палатке. Она сработала, как парус, и его унесло далеко. Его подбросило в воздух, унесло и бросило на камни. А мы увидели этот поток, и я как-то удачно сгруппировался, меня просто побило, а Мишу побило посильнее», — рассказал турист.

По словам Романова, он отделался легче всех: его «поколотило и помяло» камнями, но никаких переломов он не получил, угрозы его жизни и здоровью нет и, по прогнозам медиков, за месяц-полтора раны полностью заживут. Его товарищу Михаилу повезло меньше: у него открытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота.

По словам участника похода, они знали, что в районе, куда направляются, случаются лавины, однако даже предположить не могли столь мощного схода льда и камней.

«Лавины сходят там регулярно. Они небольшие, снежные. И там есть хорошие направляющие, которые уводят эти лавины в сторону. То, что произошло сегодня, — это сошел ледник. Он огромный, очень большой. Это не совсем лавина. Масса, которая высвободилась и летела, — из нее молнии били. Там заряженный поток: частички камней терлись друг о друга, и от этого разряды били. Такое происходит, по словам местных, раз во много-много лет», — рассказал Романов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время похода в горы Кабардино-Балкарии погиб турист из Петербурга Никита Андреев.