Не надо обмана: как производители наживаются на потребителях, экономя литраж и штучность товара

Современные технологии позволяют по коду отследить происхождение и перемещение чего угодно, и в России маркировка товаров набирает обороты. Уже более двух десятков видов под контролем — бутилированная вода, молочная продукция, табачные изделия. С 1 сентября в этом ряду прибавятся соки и безалкогольные напитки, следом пиво.

Но тут возникает другой вопрос — а что внутри? Этим озадачились одновременно Генпрокуратура, Минпромторг и Государственная Дума. Такие разные учреждения взволновала «шринкфляция» или «даунсайзинг» — суть в том, что за те же деньги мы получаем меньшие порции.

Самый яркий пример — девяток яиц, вместо десятка, банки по 0,45 вместо поллитра и 0,9 вместо литра. И это мы не все еще замечаем — убедился внимательный корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, а заодно задумался — можно ли победить такой ловкий маркетинг? Подробности — в репортаже.