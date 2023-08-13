Лена Катина и Дмитрий Спиридонов впервые показали лицо новорожденного сына

|
Алексей Панков
Алексей Панков 77 0

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов впервые показали лицо новорожденного сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / spiridonov_fm; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мальчик по имени Демьян родился месяц назад.

Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина и ее супруг — предприниматель Дмитрий Спиридонов — впервые показали лицо новорожденного сына по имени Демьян. Соответствующий снимок мужчина опубликовал в личном блоге.

«Демьяну сегодня ровно месяц. Растем. Начинаем болтать — это в папу», — подписал фотографию бизнесмен.

Подписчики мужчины написали ему множество теплых слов. Они отметили, что Демьян похож на отца и пожелали малышу крепкого здоровья.

Также Спиридонов опубликовал видео, где держит малыша на руках. В кадре присутствуют сын артистки от бывшего мужа — словенского музыканта Сашо Кузмановича — по имени Александр и мама 38-летней певицы — Инесса Всеволодовна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему супруга Лены Катиной не пустили в палату во время ее родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Всемирный банк включил Россию в ТОП-5 экономик мира
5:15
В России расширился перечень жизненно необходимых лекарств
4:59
«Пипеточные поставки»: почему США передают Украине так мало танков Abrams
4:43
В Германии рассказали, как Шольц вредит Киеву и Берлину
4:29
Иллюстрация украинского нацизма: спикер-трансгендер ВСУ заявила, что «русские — не люди»
4:18
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов впервые показали лицо новорожденного сына

Сейчас читают

«Нужна мимическая неподвижность»: почему Лада Дэнс не может сама говорить и передвигаться
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Тело 54-летней актрисы из «Улиц разбитых фонарей» найдено в квартире в Москве
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку