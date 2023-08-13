Лена Катина и Дмитрий Спиридонов впервые показали лицо новорожденного сына

Мальчик по имени Демьян родился месяц назад.

Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина и ее супруг — предприниматель Дмитрий Спиридонов — впервые показали лицо новорожденного сына по имени Демьян. Соответствующий снимок мужчина опубликовал в личном блоге.

«Демьяну сегодня ровно месяц. Растем. Начинаем болтать — это в папу», — подписал фотографию бизнесмен.

Подписчики мужчины написали ему множество теплых слов. Они отметили, что Демьян похож на отца и пожелали малышу крепкого здоровья.

Также Спиридонов опубликовал видео, где держит малыша на руках. В кадре присутствуют сын артистки от бывшего мужа — словенского музыканта Сашо Кузмановича — по имени Александр и мама 38-летней певицы — Инесса Всеволодовна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему супруга Лены Катиной не пустили в палату во время ее родов.

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