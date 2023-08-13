Прошит метеоритами простор: зачем РФ отправила космическую станцию на Луну

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Алексей Панков
Алексей Панков 4 0

«Роскосмос» намерен проследить эволюцию Луны с помощью аппарата «Луна-25»

Прошит метеоритами простор: зачем РФ отправила космическую станцию на Луну

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Миссия стартовала 11 августа с космодрома «Восточный»

В ночь на 11 августа «Роскосмос» запустил космическую станцию «Луна-25». Это первая миссия к естественному спутнику Земли за почти последние 50 лет. В ведомстве отметили, что аппарат будет искать воду на южном полюсе Луны и анализировать происхождение небесного тела. Издание URA.RU объяснило, какие еще исследования будут проведены.

Миссия стартовала в Амурской области с космодрома «Восточный». «Луна-25» была выведена на орбиту с помощью ракеты носителя «Союз-2.1б». Станция достигнет цели назначения через пять суток, и еще около недели займет посадка. На Луне аппарат пробудет примерно год.

«Это исключительно интересное место для исследований. Здесь могут храниться следы более ранних периодов развития Солнечной системы», — заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко.

В издании подчеркнули, что на южном полюсе находятся кратеры с запасом водяного льда. Кроме того, там в течение миллионов лет накапливались слои инея.

Ученые поставили перед собой следующие задачи:

  • Исследовать происхождение и развитие Луны;
  • Собрать данные для дальнейшего освоения спутника;
  • Отработать технологию мягкой посадки.

Последний раз подобная миссия на Луну происходила во времена СССР. Тогда аппарат сел в экваториальной зоне, где отсутствует сложный рельеф.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета к спутнику Земли. Все изменения курса прошли в штатном режиме.

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