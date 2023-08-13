Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность

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Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

Кубики пресса можно получить с помощью хирургических процедур

Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность

Фото: www.globallookpress.com / mm-images

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Можно ли добиться идеального результата, не прилагая физических усилий? Или все это фейк?

Кубики пресса с помощью пластического хирурга — это относительно новая концепция в мире процедур красоты. Эстетической красоты достигают с помощью таких процедур как липосакция, липофилинг и контурирование мышц. Но всегда важно понимать потенциальные риски, связанные с этим видом операций. О тонкостях пластики области живота рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе, пишет издание dni.ru.

Липофилинг живота

Суть процедуры — удалить лишний жир в области живота и пересадить его для наращивания мышц в определенные зоны для создания рельефа.

Также с помощью этой процедуры можно убрать бока и уменьшить бедра.

Контурная пластика (абдоминопластика)

Абдоминопластика — это метод, направленный на уменьшение лишнего жира и кожи живота с одновременным укреплением мышц брюшной стенки.

Часто этот метод используют после того, как человек сильно похудел и у него появились растянутые ткани.

Такая пластика помогает очертить контуры тела. Этот тип хирургии также может включать имплантацию силикона или других материалов для придания дополнительной формы и четкости определенных областей.

Чем опасна пластическая операция по созданию мышц брюшного пресса?

Как и у любой хирургической процедуры, здесь есть такие риски, как кровотечение, инфекция, рубцы, повреждение нервов, органов.

Очень важно помнить, что успех от операции не всегда достигается с первого раза. Это связано с индивидуальными различиями или осложнениями в период восстановления.

Также при неправильном выполнении этого вида операции может появиться деформация пресса. Однако в руках у профессионала риски сводятся к минимуму, поэтому с желанием стать обладателем спортивного животика следует обращаться к опытному специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Хайдаров откровенно рассказал о пластических операциях звездных клиентов.

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