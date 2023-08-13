У берегов Антарктиды нашли «потустороннее» морское чудище с 20 руками

Эти странные существа большого размера могут жить где угодно, на глубине от 20 до 2000 метров.

Ученые наткнулись на интересную и одновременно пугающую находку в океане у берегов Антарктиды. Они назвали ее «новым видом морских чудовищ».

Исследователи бороздили воды с целью встретить антарктических перьевых звезд, которых уже прозвали «потусторонними», и наткнулись на 20-рукового монстра. Его фотографии опубликовало издание The Mirror.

«Новый вид морских чудищ — антарктическая звезда из клубничных перьев — найдена скрывающейся в океане», — пишут авторы статьи.

Известно, что эти существа имеют внушительные размеры и могут жить где угодно в подводном мире — и на глубине 20 метров, и на глубине 2000 метров.

Новый вид получил название «морская клубника» из-за особенности строения ребристого треугольного тела, от которого отходят 20 рук разного типа — более грубых нижних и покрытых перьями верхних. И что поразительно, их может быть и больше — ученые предположили, что бугры и кругообразные отметины могли статья на местах отломанных конечностей.

Чем питается «клубничка» и почему у нее могут быть сломаны руки — не уточняется. Известно, что они могут быть разного цвета — от пурпурного до бордового.

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