У берегов Антарктиды нашли «потустороннее» морское чудище с 20 руками

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 446 0

У берегов Антарктиды нашли потустороннюю морскую клубнику с 20 руками

У берегов Антарктиды нашли «потустороннее» морское чудище с 20 руками

Фото: www.globallookpress.com / Walter Huber

Читайте нас в: Дзен Новости

Эти странные существа большого размера могут жить где угодно, на глубине от 20 до 2000 метров.

Ученые наткнулись на интересную и одновременно пугающую находку в океане у берегов Антарктиды. Они назвали ее «новым видом морских чудовищ».

Исследователи бороздили воды с целью встретить антарктических перьевых звезд, которых уже прозвали «потусторонними», и наткнулись на 20-рукового монстра. Его фотографии опубликовало издание The Mirror.

«Новый вид морских чудищ — антарктическая звезда из клубничных перьев — найдена скрывающейся в океане», — пишут авторы статьи.

Известно, что эти существа имеют внушительные размеры и могут жить где угодно в подводном мире — и на глубине 20 метров, и на глубине 2000 метров.

Новый вид получил название «морская клубника» из-за особенности строения ребристого треугольного тела, от которого отходят 20 рук разного типа — более грубых нижних и покрытых перьями верхних. И что поразительно, их может быть и больше — ученые предположили, что бугры и кругообразные отметины могли статья на местах отломанных конечностей.

Чем питается «клубничка» и почему у нее могут быть сломаны руки — не уточняется. Известно, что они могут быть разного цвета — от пурпурного до бордового.

Ранее 5-tv.ru писал, что «рыбу Судного дня», приносящую беды, обнаружили у берегов Тайваня.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:35
Российские десантники уничтожили танк ВСУ с помощью БПЛА «Ланцет» — эксклюзивные кадры
17:21
Никакого мошенничества, только прогресс: чем выгоден цифровой рубль для россиян
17:10
У берегов Антарктиды нашли «потустороннее» морское чудище с 20 руками
16:53
Певица Лизета Николау умерла, упав с лестницы в магазине
16:41
Показал гениталии с балкона: московская школьница пожаловалась на извращенца
16:27
На «Луне-25» впервые включили научные приборы: все по плану?

Сейчас читают

Останки ребенка-вампира, прикованного за ногу к земле, нашли в одной из деревень
Звезда оперы Вагнера Берит Линдхольм внезапно умерла
Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза: ей было всего 56
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку