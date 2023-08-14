На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Несколько взрывов прогремело в Одессе в ночь на 14 августа, сообщает украинское издание Klymenko Time.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

По состоянию на 02:54 по московскому времени, воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины — Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост.