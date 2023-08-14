Увидеть своими глазами: школьники из Донбасса посетили автодром мирового уровня «Игора Драйв»

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Школьники из Донбасса посетили автодром мирового уровня «Игора Драйв»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Ребята стали зрителями захватывающих дух гонок, а также посетили музей на территории комплекса.

Более сотни школьников из Донбасса и Белгородской области посетили автодром «Игора Драйв». Все они проводят летние каникулы в Санкт-Петербурге по приглашению властей города, а сопровождает их фонд помощи детям Донбасса, специально созданный банком «Россия».

Для школьников подготовили увлекательную программу, одним из пунктов которой стало посещение автодрома мирового уровня. Дети увидели изнутри работу крупнейшего гоночного комплекса: заглянули в боксы, посидели в гоночных автомобилях и узнали, что такое пит-лейн. А потом стали зрителями завораживающих соревнований за кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Организаторы уверены, что посещение «Игоры Драйв» каждый из школьников запомнит надолго. А дети признаются — у многих в этот день исполнилась заветная мечта.

«Всегда здорово увидеть своими глазами то, что ты раньше не видел. Это объект, который действительно вызывает эмоции, эмоции гордости. Эмоции какого-то восхищения, потому что гонщики и пилоты, которых они видят на треках, для них это, возможно, какие-то примеры, которыми они вдохновятся и, может быть, кто-то из них захочет связать свою жизнь с автоспортом в будущем», — рассказывает директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

«Давно хотелось побывать здесь честно, очень нравится машины и мотоциклы, и меня просто переполняют эмоции, когда я вижу, когда вот машины ездят и дрифтят», — рассказывает школьник Егор Поляков.

«Я просто обожаю такие гонки постоянно смотрю по телевизору и всегда мечтал тут побывать», — добавил другой школьник Дмитрий Донских.

Школьники также посетили музей, ознакомившись с коллекцией ретро-автомобилей. Он расположен на территории комплекса. «Игора Драйв» — уникальный автодром мирового уровня. Он включает десять современных трасс для авто- и мотогонок, — технически самых оснащенных в России. В заездах участвуют как профессионалы, так и любители.

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