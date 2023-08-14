Компания Mercedes-Benz отключила дилеров из РФ от программного обеспечения

Эфирная новость 30 0

Это может увеличить сроки ремонта автомобилей.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Компания Mercedes-Benz отключила российских дилеров от своего програмного обеспечения. В частности, как выяснили «Известия», теперь закрыт доступ к онлайн-системам, с помощью которых раньше проводили диагностику и техническое обслуживание немецких машин.

Это в итоге может увеличить сроки ремонта автомобилей. А некоторые владельцы смогут отказаться от услуг официальных дилеров и обращаться в другие автосервисы. Эксперты не исключают, что по пути Mercedes пойдут и другие западные концерны. Например, BMW.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
Тут поселилось искусство: как в России прошел фестиваль «Ночь заводов»
7:20
Трофейную технику НАТО планируют показать на форуме «Армия-2023»
7:06
Компания Mercedes-Benz отключила дилеров из РФ от программного обеспечения
6:53
Мятежники намерены предъявить обвинение свергнутому президенту Нигера
6:40
Страшное ДТП в Забайкалье унесло жизни четырех человек
6:26
«Аллигатор» на охоте: как ударные вертолеты Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ

Сейчас читают

Без саперов — никуда! Лучшее видео из зоны СВО за день
Россияне застряли в Турции из-за задержки рейса почти на сутки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку