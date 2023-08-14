Компания Mercedes-Benz отключила дилеров из РФ от программного обеспечения
Это может увеличить сроки ремонта автомобилей.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
Компания Mercedes-Benz отключила российских дилеров от своего програмного обеспечения. В частности, как выяснили «Известия», теперь закрыт доступ к онлайн-системам, с помощью которых раньше проводили диагностику и техническое обслуживание немецких машин.
Это в итоге может увеличить сроки ремонта автомобилей. А некоторые владельцы смогут отказаться от услуг официальных дилеров и обращаться в другие автосервисы. Эксперты не исключают, что по пути Mercedes пойдут и другие западные концерны. Например, BMW.
Читайте также
+18° 761 мм рт. ст.
94%
94%
98.21
0.93 107.97
0.81
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?