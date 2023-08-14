Счет на дни: какие признаки указывают на скорую смерть внешне здорового человека

Рано или поздно каждый человек начинает задумываться о смерти — близких людей или своей собственной. Это может проявляться как в словах, так и в действиях.

Например, недавно ушедший из жизни экс-солист «Ласкового мая» Юра Шатунов, выиграв суд над продюсером Андреем Разиным, назвал произошедшее «предсмертными судорогами». Тогда словам артиста не придали особого значения. Никто не обратил внимание и на одну из его последних песен, которая после его смерти оказалась пророческой. Шатунов будто предчувствовал скорый уход из жизни и всячески пытался на это намекнуть.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач антивозрастной медицины Екатерина Шумилина, физиогномист Елена Мифф и эзотерик Елена Кузьмицкая рассказали, по каким признакам можно заранее предсказать кончину человека.

Биохимическая смерть клетки

До наступления физической смерти тела существует еще и биохимическая смерть клетки. Что это? Как объяснила Шумилина, это скопление в клетке множества сбоев в основных, важных процессах функционирования организма. Нарушения приводят к снижению энергообъема.

«Самыми чувствительными к дефициту энергии являются такие системы, как: сердечно-сосудистая (отсюда такой большой процент смертей, связанных с сердцем); нервная система (отсюда такой большой процент инсультов, в частности ишемического характера); и система детоксикации — печени и почек», — объяснила врач.

К слову, Юрий Шатунов скончался из-за обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Исполнитель отдыхал за городом с друзьями и внезапно почувствовал себя плохо. Он пожаловался на сильные боли в груди и спазмы. Экс-солист «Ласкового мая» умер в машине скорой помощи, врачи не успели довезти его до больницы. Медики до последнего боролись за жизнь певца.

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Присмотритесь к лицу

По словам физиогномиста Елены Мифф, заподозрить приближающуюся смерть можно, взглянув на лицо. Существует три основных признака. Первый — изменение формы лица. Оно будто бы начинает «плыть», кожа теряет упругость, тянется вниз.

«Поэтому нужно всегда обращать внимание на состояние внешности, если начинается что-то примерное из этой истории, нужно, в первую очередь, обратить внимание на почки и на сердце», — порекомендовала физиогномист.

www.globallookpress.com / BAO; 5-tv.ru

Второй признак — блеск зрачков. Как отметила специалист, не стоит путать с блеском в глазах, который чаще всего появляется от радости, счастья.

«Есть два вида блеска: один говорит о скором суициде человека, загораются именно зрачки, они несут в себе такой неестественный блеск. Второй вид — когда загораются яблоки. То есть они странным образом начинают поблескивать», — объяснила Мифф.

Зачастую большинство не придает большого внимания глазам. Но после утраты все-таки начинают задумываться и вспоминают — в глазах правда был необычный блеск.

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Изменение биополя

Считается, что физическое тело страдает в самую последнюю очередь. Первым изменяется биополе утверждает Елена Кузьмицкая. К сожалению, сейчас человечество не обладает технологиями, которые позволяли бы заметить эти изменения. Однако иногда это могут сделать домашние животные. Именно они обладают способностью предчувствовать невидимое человеческому глазу.

www.globallookpress.com / imagebroker Martin Moxter; 5-tv.ru

Так, человек, который рискует скоро покинуть этот мир, может заметить изменения в поведении любимого питомца. Тот внезапно начинает вести себя агрессивно, хотя раньше такого за ним не наблюдалось. Или, наоборот, будет требовать больше ласки и внимания.

«Когда питомец начал каким-то странным образом реагировать, спать с вами по ночам, хотя до этого он никогда так не делал, бывает, они даже чувствуют место, орган, сопряженный с каким-то заболеванием», — рассказала эзотерик.

Помимо изменений в поведении животного, человек заподозрить что-то неладное благодаря снам. Именно ночью подсознание вырывается наружу.

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«Дело в том, что у каждого образ смерти запечатлен в бессознательном по-разному. Человек может видеть череду одинаковых снов с одинаковой символикой, либо его родственники часто делятся этим. Начинают видеть что-то похожее на тревожное состояние, когда приближается какая-то угроза. Это на уровне инстинктов заложено у многих матерей», — добавила Елена.

Также указать на приближающуюся смерть может и тело человека. Изменяются запахи, гормональная структура, реакции, эмоциональное состояние. Порой окружающие могут заметить, к примеру, как резко и неосознанно человек сменил модель поведения.

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