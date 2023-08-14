Суд оставил без изменения меру пресечения блогеру Лерчек

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 38 0

Звезду соцсетей подозревают в серьезном нарушении российского законодательства.

Фото, видео: Максим Григорьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Суд оставил без изменения меру пресечения блогеру Лерчек (Валерия Чекалина. — Прим. ред.). Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Звезду соцсетей подозревают в серьезном нарушении российского законодательства.

Лерчек на слушание дела не явилась. Зато в зале суда находился ее адвокат и любимый мужчина — супруг Артем. Юрист, к слову говоря, не уточнила, по какой причине ее нанимательница отказалась от посещения госоргана.

Артем и Валерия Чекалины проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.

Известно, что супруга Лерчек также проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали вину.

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