Суд оставил без изменения меру пресечения блогеру Лерчек (Валерия Чекалина. — Прим. ред.). Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Звезду соцсетей подозревают в серьезном нарушении российского законодательства.

Лерчек на слушание дела не явилась. Зато в зале суда находился ее адвокат и любимый мужчина — супруг Артем. Юрист, к слову говоря, не уточнила, по какой причине ее нанимательница отказалась от посещения госоргана.

Артем и Валерия Чекалины проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.

Известно, что супруга Лерчек также проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали вину.