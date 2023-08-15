Не выходя из дома: как добиться тонкой талии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Тренер Волынкина: планка и скручивания помогут уменьшить талию

Не выходя из дома: как добиться тонкой талии

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Легкие и в то же время действенные занятия помогут создать желаемую фигуру.

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина советует несколько упражнений, которые помогут уменьшить объем талии. О том, как правильно их выполнять в домашних условиях, она рассказала изданию NEWS.ru.

В первую очередь, в тренировку следует включить боковую планку. Достаточно 20-30 секунд на одной стороне. При этом стоит поднимать и опускать таз, так вы усилите эффект.

Для будущей осиной талии хорошо подходят скручивания в планке: из положения на вытянутых руках разворачиваемся влево, замираем так на пять-десять секунд, после возвращаемся в исходную позицию. При этом важно следить, чтобы опорная рука была строго под плечом, шею и голову нужно держать ровно.

«Свободная рука вытянута вверх перпендикулярно полу, то есть положение разворота», — отмечает тренер.

Весьма полезны скручивания нижней части тела из упора на руках или предплечьях. При этом нужно разворачивать таз вправо и влево, задерживаясь каждый раз на несколько секунд.

Еще одно простое и в то же время действенное упражнение — «вакуум». Втягиваем живот и задерживаем дыхание примерно на полминуты.

И, пожалуй, самое известное, но не менее эффективное упражнение, — вращение обруча. Оно воздействует именно на такие проблемные зоны, как бока и живот.

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