На ХК ЦСКА наложили запрет на международные трансферы на один сезон

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Ограничения будут сняты в августе следующего года.

На ХК ЦСКА наложили запрет на международные трансферы на один сезон

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Felipe Kutepov

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение запретить ЦСКА международные трансферы до 10 августа 2024 года после ситуации с вратарем клуба Иваном Федотовым. Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой федерации.

«Запрет на международные трансферы вступил в силу 11 августа 2023 года и закончится 10 августа 2024 года», — указано в заявлении.

В IIHF пояснили, что ограничения были приняты из-за осведомленности ХК о контракте Федотова с Национальной хоккейной лигой и бездействия. В федерации ожидали доказательств того, что ЦСКА со свой стороны пытался побудить игрока к нарушению документа.

Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым в прошлом месяце. В Национальной хоккейной лиге тогда указали на то, что соглашение нарушает годовой контракт с «Филадельфией». С американским ХК вратарь заключил контракт до того, как был призван на военную службу. Там уверены в том, что соглашение останется действительным до конца сезона 2023/24.

В IIHF отреагировали на ситуацию и объяснили свою позицию — федерация настаивала на строгом соблюдении правил организации и предупредила о санкциях в случае их нарушения.

Ранее 5-tv.ru писал, за что тренера «Зенита» Семака дисквалифицировали на один матч чемпионата России.

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