«Как же я его люблю»: Натали посвятила трогательный пост умершему супругу

Знаменитость рассказала об уникальном даре Александра Рудина, ушедшего из жизни в конце июля.

Певица Натали трогательно почтила память своего супруга Александра Рудина, ушедшего из жизни в конце июля. На своей странице в соцсети она опубликовала видео, в котором показала лучшие моменты их совместной жизни, запечатленные на камеру.

«Как же я его любила… Как же я его люблю. Все мои достижения и успехи посвящаю мужу. У него был по-настоящему уникальный дар: он создавал атмосферу тепла, безопасности, свободы и в то же время защищенности, юмора и интереса не только для меня, своей жены, но и для всех людей, которые со мной взаимодействовали и творили. Это очень дорогого стоит в нашем мире, когда человек не давит, а дарит. Всех восхищали его скромность и чувство юмора. Благодарю вас за память об Александре», — подписала видео Натали.

Певица вышла замуж за своего избранника 24 августа 1991 года, когда ей еще не было 18 лет. По слухам, паре пришлось принести в ЗАГС липовую справку о беременности, чтобы получить разрешение на брак. Александр до последних дней поддерживал супругу в ее творчестве: записывал песни, организовывал выступления. Они счастливо жили и работали, исполнительница родила ему троих сыновей.

Тело 53-летнего Рудина было обнаружено на козырьке подъезда 23-этажного дома, в котором он проживал. Никто не видел, что с ним случилось, не нашлось ни одного свидетеля. Известно, что мужчина с 2021 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере, страдая ментальным расстройством.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем муж певицы Натали попросил ее перед смертью.