В горах Краснодарского края пропали двое туристов

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Покорять вершины отправились отец и сын. На связь с родными не выходили уже несколько дней.

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Онучин; 5-tv.ru

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Масштабная спасательная операция развернулась в Кавказском заповеднике, который находится в Краснодарском крае. Двое мужчин — отец и сын — ушли в горы и пропали. Несколько дней путешественники не выходили на связь, родственники заволновались и обратились в МЧС.

В поисках задействовали несколько пеших групп, также местность обследуют с помощью вертолета. Пока это не дало результата, но спасатели не теряют надежду. По их словам, сейчас в Кавказском заповеднике тепло даже по ночам. И если туристы просто заблудились, есть хорошие шансы их все-таки найти.

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