Террористы не выживут: артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания»

Минобороны: артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания»
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
В ход идут расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
Тактикой «огневого прочесывания» называют военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) работу бригад реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Российские военнослужащие используют этот метод боевых действий на краснолиманском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 „Град“ Центрального военного округа (ЦВО), применив метод „огневого прочесывания“, выполнили удар по скоплению живой силы противника, рассредоточенному в лесополосе на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы бойцы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более десяти километров от ели. Упомянутая тактика также играет на руку военнослужащим, потому что наносит значительный урон противнику или полностью лишает его силы на больших территориях.
Солдаты разведывательного подразделения отлеживают точность ударов, контролируют поражения целей и передачу координат с помощью беспилотной авиации. Штурмовые группы поддерживает артиллерия — бойцы накрывают коллег огнем служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на румынском курорте взорвалась украинская морская мина.
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