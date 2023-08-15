«Господу угодно»: 82-летняя Людмила Чурсина заговорила о смерти

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Рита Миронова
Рита Миронова 588 0

Людмила Чурсина заявила о чувстве тревоги из-за нестабильной обстановки в мире

«Господу угодно»: 82-летняя Людмила Чурсина заговорила о смерти

Фото: www.globallookpress.com / Анатолий Ломохов

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Что гложет одну из самых красивых и успешных женщин советского кинематографа?

Звезда советского кинематографа Людмила Чурсина испытывает тревогу и все чаще думает о смерти. Как пишет dni.ru, переживания 82-летней артистки связаны с нестабильностью, которая окружает ее и весь мир.

«Я родилась, началась война. Вот я, как говорится, уже с горы иду… Жизнь… Господу угодно, когда мне быть призванной… И опять в мире тревожно», — приводит ее слова издание.

Людмила Чурсина не понаслышке знает о трудных временах. Она всегда придерживалась истинно патриотической позиции и поддерживала свою страну, в результате чего в 2017 году стала нежеланным гостем на Украине — въезд туда ей попросту запрещен.

Однако в такие непростые времена актриса видит не только грусть и сожаление, но и возможность открыть в себе или окружающих людях положительные качества, о которых раньше не было известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных скандалах в жизни Людмилы Чурсиной.

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