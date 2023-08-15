Экстремальное похудение: Наталья Фриске раскрыла свой вес после родов

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Рита Миронова
Рита Миронова 159 0

Наталья Фриске после родов смогла сбросить 22 килограмма

Экстремальное похудение: Наталья Фриске раскрыла свой вес после родов

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Сейчас счастливая мама на пути к желаемым килограммам.

Сестра Жанны Фриске Наталья поделилась своей историей беременности, а именно — набранных и потерянных килограммов. В личном блоге знаменитость призналась, что увеличиваться в размерах начала еще задолго до беременности. А вот уже после ей удалось избавиться от лишнего.

«В беременность вошла 75 килограммов, так как делала гормональную терапию. Рожать пошла 93 килограмма, из роддома вышла — 83», — поделилась Фриске.

Сейчас, по ее словам, вес остановился на 71 килограмме. Идеальным весом для себя Наталья считает 64 килограмма, до которых осталось не так много. В борьбе с лишним весом ей помогает спорт и правильно питание, а также массажи и иные процедуры для коррекции фигуры.

Родственница ныне покойной певицы не могла забеременеть 12 лет — три замершие беременности и неудачная попытка ЭКО почти заставили ее опустить руки. Однако врачи нашли проблемы и, устранив ее, помогли Наталье наконец стать матерью.

Дочери звезды этой весной исполнился год. Маленькая Луна стала капризнее и начала показывать характер, но, несмотря на все трудности, счастливая Фриске наслаждается каждым днем материнства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске расплакалась, услышав новую песню «Блестящих» с голосом сестры. 

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