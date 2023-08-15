«Слезы рекой текут»: пять китов-белух чудом спасли на берегу Камчатки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Жители Камчатского края спасли пять выброшенных на берег белух

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; Минприроды Камчатского края; 5-tv.ru

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Целая семья краснокнижных млекопитающих оказалась на краю гибели.

Жители Камчатского края спасли пять выброшенных на берег Охотского моря белух в Тигильском районе в понедельник, сообщили в министерстве природы региона в Telegram-канале.

На кадрах семейство млекопитающих на побережье и рыбаки, поливающие животных водой.

«Белухи прям плачут, прям слезы рекой текут. Прям смотрите, обратите внимание на глаз. Мы поливаем этих бедолаг вообще. Скоро прилив. Я уверен, они доживут до прилива — осталось несколько часов, а так — поливать будем», — рассказал за кадром один из спасителей.

В Минприроды Камчатского края отметили, что представители родовой общины «Сокол» «предприняли всевозможные меры по спасению животных до наступления прилива, а во время прилива представители зубатых китов смогли вернуться в естественную среду обитания».

В ведомстве отметили, что «выброс китов на берег — явление не редкое и связано, в том числе с мощными приливно-отливными явлениями с большими перепадами высот, характерными для северных районов западного побережья Камчатки». Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Тайваня обнаружили «рыбу Судного дня», приносящую беды.

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