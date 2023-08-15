В КНДР заявили о переброске США ядерных средств в Южную Корею

Американцы только усиливают вероятность столкновения.
Фото: www.globallookpress.com / Wang Yijie
С начала года США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, тем самым ставя ситуацию на грань ядерной войны. Об этом заявили в Минобороны КНДР.
Глава ведомства также отметил, что решить проблему корейского полуострова переговорами сегодня невозможно, только сила удерживает стороны от военного столкновения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики.
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