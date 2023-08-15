В КНДР заявили о переброске США ядерных средств в Южную Корею

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Американцы только усиливают вероятность столкновения.

В КНДР заявили о переброске США ядерных средств в Южную Корею

Фото: www.globallookpress.com / Wang Yijie

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С начала года США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, тем самым ставя ситуацию на грань ядерной войны. Об этом заявили в Минобороны КНДР.

Глава ведомства также отметил, что решить проблему корейского полуострова переговорами сегодня невозможно, только сила удерживает стороны от военного столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики.

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