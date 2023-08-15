СК возбудит дело из-за слов вожатой о ненависти к русским детям в лагере Крыма
Бастрыкин поручил возбудить дело после заявлений вожатой о ненависти к детям РФ
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Женщина списала свое поведение на нервный срыв, однако ее действия нуждаются в правовой оценке.
Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело в отношении вожатой крымского лагеря, которая заявила о ненависти к русским детям. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщает сайт государственного органа.
По результатам доследственной проверки вся информация будет предоставлена ему. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В ведомстве уточнили, что на поведение женщины обратили внимание в социальных сетях. В интернете был размещен ролик, на котором вожатая заявила о ненависти к детям в России. Помимо оскорблений в адрес воспитанников, с ее стороны последовало рукоприкладство. Женщина за свои действия позже извинилась, списав все на нервы.
В министерстве образования и науки республики по факту произошедшего была инициирована проверка. Руководство лагеря отстранило фигурантку от работы.
Ранее 5-tv.ru писал, что педофила, который надругался над детьми в летнем лагере Краснодара, арестовали.
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