СК возбудит дело из-за слов вожатой о ненависти к русским детям в лагере Крыма

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 162 0

Бастрыкин поручил возбудить дело после заявлений вожатой о ненависти к детям РФ

СК возбудит дело из-за слов вожатой о ненависти к русским детям в лагере Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Женщина списала свое поведение на нервный срыв, однако ее действия нуждаются в правовой оценке.

Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело в отношении вожатой крымского лагеря, которая заявила о ненависти к русским детям. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщает сайт государственного органа.

По результатам доследственной проверки вся информация будет предоставлена ему. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ведомстве уточнили, что на поведение женщины обратили внимание в социальных сетях. В интернете был размещен ролик, на котором вожатая заявила о ненависти к детям в России. Помимо оскорблений в адрес воспитанников, с ее стороны последовало рукоприкладство. Женщина за свои действия позже извинилась, списав все на нервы.

В министерстве образования и науки республики по факту произошедшего была инициирована проверка. Руководство лагеря отстранило фигурантку от работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что педофила, который надругался над детьми в летнем лагере Краснодара, арестовали.

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