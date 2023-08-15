В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ в селе Урожайное

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Сейчас в районе населенного пункта идет ожесточенный бой.

В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ в селе Урожайное

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ не дают закрепиться украинским боевикам в селе Урожайном в Донецкой народной республике (ДНР), противник несет на этом участке «колоссальные потери». Как в живой силе, так и в военной технике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Однако Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось зайти в населенный пункт, но это стоило им колоссальных потерь.

«Около 150 единиц погибшего личного состава, десятки единиц военной боевой техники — это и иностранные образцы в том числе», — сказал Гагин РИА Новости.

По его словам, продвижение сил ВСУ незначительное. К тому же, там все еще идет бой: российские бойцы село не оставили, накрывают противника артиллерией. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина сомневается, что украинские боевики смогут удержать населенный пункт, ведь для этого придется подтянуть много новых сил, а они даже «не вывозили ни убитых, ни раненых».

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