Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола

Минздрав России признал утратившим силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи справки, подтверждающей смену пола. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 года. „Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола“», — говорится в документе.

Уточняется, что приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин 24 июля подписал закон, который запрещает медицинскую смену пола в стране.

До этого закон о запрете смены пола в России одобрил Совет Федерации. При обсуждении документа представители Минздрава отметили, что новый закон не нарушает конституционные права граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 2018 по 2022 год в России было зарегистрировано более двух тысяч записей актов гражданского состояния о смене пола.