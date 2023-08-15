Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

В июле в России был принят закон, который запрещает осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену половой принадлежности.

Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Минздрав России признал утратившим силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи справки, подтверждающей смену пола. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 года. „Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола“», — говорится в документе.

Уточняется, что приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин 24 июля подписал закон, который запрещает медицинскую смену пола в стране.

До этого закон о запрете смены пола в России одобрил Совет Федерации. При обсуждении документа представители Минздрава отметили, что новый закон не нарушает конституционные права граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 2018 по 2022 год в России было зарегистрировано более двух тысяч записей актов гражданского состояния о смене пола.

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