Круглая дата: Мадонна отмечает 65-летие

День рождения певица хотела отметить большим гастрольным туром, но его пришлось отменить из-за болезни. Однако все еще впереди!

Уже более 40 лет она остается на вершине музыкального Олимпа для миллионов людей по всему миру — сегодня свой юбилей празднует певица Мадонна! Скандальной королеве поп-музыки исполняется 65.

День рождения певица хотела отметить большим гастрольным туром, однако его пришлось отменить из-за болезни. В конце июня Мадонну госпитализировали с тяжелой бактериальной инфекцией и даже подключили к аппарату ИВЛ.

Однако к юбилею певица поправилась и решила не расстраивать фанатов, купивших билеты, и анонсировала новые даты концертов: в городах Европы она выступит уже этой осенью и исполнит как новые синглы, так и полюбившиеся всем хиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мадонна после болезни записала ролик с танцем под свой старый хит.