Мадонне исполнилось 65 лет

Круглая дата: Мадонна отмечает 65-летие

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

Читайте нас в: Дзен Новости

День рождения певица хотела отметить большим гастрольным туром, но его пришлось отменить из-за болезни. Однако все еще впереди!

Уже более 40 лет она остается на вершине музыкального Олимпа для миллионов людей по всему миру — сегодня свой юбилей празднует певица Мадонна! Скандальной королеве поп-музыки исполняется 65.

День рождения певица хотела отметить большим гастрольным туром, однако его пришлось отменить из-за болезни. В конце июня Мадонну госпитализировали с тяжелой бактериальной инфекцией и даже подключили к аппарату ИВЛ.

Однако к юбилею певица поправилась и решила не расстраивать фанатов, купивших билеты, и анонсировала новые даты концертов: в городах Европы она выступит уже этой осенью и исполнит как новые синглы, так и полюбившиеся всем хиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мадонна после болезни записала ролик с танцем под свой старый хит.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:28
Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от имени президента США
5:11
Круглая дата: Мадонна отмечает 65-летие
4:52
У хоккеиста Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте
4:35
Застрявшие на взлете: пассажиры Red Wings рассказали о томительном ожидании рейсов
4:29
Заметно уже после 25 лет: почему с возрастом время идет быстрее
4:28
Всегда под рукой: как подобрать туристический стул для выездов на природу

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку