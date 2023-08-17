Американские ученые разработали «умную» таблетку для лечения проблем с кишечником

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

Лекарство уже протестировано. Первые результаты оказались впечатляющими.

Американские ученые разработали «умную» таблетку для лечения проблем с кишечником

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Британский научный журнал Nature опубликовал результаты исследований специалистов из Массачусетского технологического института и Бостонского университета. Команда ученых представила свою инновационную разработку — «умную пилюлю». Устройство, размером с небольшую ягоду, создано с применением живых бактерий и электронных компонентов.

По словам ученых, эта технология может помочь совершить прорыв в области гастроэнтерологии. Таблетка, принимаемая внутрь, в реальном времени сообщает об обнаруженных ею патологиях. Принцип работы устройства — обнаружение молекул оксида азота и побочных продуктов сероводорода, которые сигнализируют о воспалении в кишечнике. Бактерии, находящиеся в лекарстве, улавливают необходимые молекулы, из-за чего начинают излучать свет. Электронные датчики преобразуют этот свет в сигнал, который может передаваться на смартфон или компьютер, сообщая о состоянии пациента.

Новая разработка в шесть раз меньше своего прототипа, который был представлен в 2018 году в научном журнале Science, и соответствует всем нормам безопасности. Таблетка уже была успешно протестирована на свиньях и других крупных млекопитающих, а в будущем планируется проверить новую технологию на человеке. Ученые также обещают модифицировать технологию для выявления других заболеваний.

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