Утопили в ведре и закопали: в Тамбове раскрыто убийство шестилетней давности

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 452 0

Тамбовские следователи раскрыли дело об убийстве младенца шестилетней давности

Утопили в ведре и закопали: в Тамбове раскрыто убийство шестилетней давности

Фото: www.globallookpress.com / Florian Kopp

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Оказалось, что семейная пара самым жестоким образом расправилась с тем, кто никак не мог защититься.

В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть убийство шестилетней давности. Как стало известно 5-tv.ru, на приусадебном участке одного из домов, принадлежащего семейной паре, были найдены останки новорожденного ребенка.

Экспертиза подтвердила, что они принадлежат младенцу. Установлено, что погибший был ребенком владельцев участка, те в содеянном признались.

Так, по словам горе-родителей, они утопили новорожденного малыша в ведре, после чего закопали его тело в земле. Теперь следователям предстоит закрепить всю доказательную базу, а в отношении супругов уже возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Отца убитого младенца задержали, а в отношении матери избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мать утопила 10-месячную дочку в реке в Ярославле на глазах у сына.

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