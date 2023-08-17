Как «жалит» ЗРК «Оса»: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы ЗРК «Оса» в зоне СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские зенитно-ракетные комплексы уже давно доказали свою эффективность на поле боя.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На первых кадрах показана боевая работа расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса». Эта система с легкостью обнаруживает и уничтожает даже малогабаритные разведывательные беспилотники противника.
По данным Минобороны РФ, только за последние недели ВС РФ уничтожили с помощью ЗРК около 30 беспилотников ВСУ. Среди них «Фурия» и «Лелека».
На следующих кадрах уже показана боевая работа расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М3». Бойцы с помощью этого комплекса также обнаруживают и уничтожают украинские беспилотники, а также обеспечивают надежное прикрытие с воздуха позиций наших сил.
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