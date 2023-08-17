У сопредседателя движения «Голос»* и его соратников начались обыски

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 591 0

В отношении юриста Мельконьянца возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

У сопредседателя движения «Голос»* и его соратников начались обыски. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По имеющимся данным, речь идет, в частности, об оперативных мероприятиях в доме у координатора движения Владимир Егорова*. Изначально он не хотел открывать дверь сотрудникам МВД. Однако воспрепятствовать стражам порядка у него не получилось.

По итогу из жилища Егорова изъяли ноутбук, мобильные телефоны. Самого владельца задержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калмыкии ликвидировали ячейку членов «Арестантского уголовного единства»**.

* — включен Минюстом в список незарегистрированных организаций-иноагентов.

** — запрещенная на территории РФ экстремистская организация.

*** — признан иноагентом в РФ.

+17° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Двое подростков из Сибири получили сроки за подготовку теракта
10:25
В Ливии опровергли сообщения о сдаче в аренду порта Турции
10:08
Эффективный отпор: мотострелки громят подразделения ВСУ в Запорожье
9:52
Над Белгородской областью сбит украинский ударный БПЛА
9:50
Путин поручил рассмотреть возможность создания в Москве ОЭЗ в сфере кино
9:40
Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Умер создатель легендарных советских мультфильмов Николай Евлюхин
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку