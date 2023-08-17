В отношении юриста Мельконьянца возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: 5-tv.ru
У сопредседателя движения «Голос»* и его соратников начались обыски. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
По имеющимся данным, речь идет, в частности, об оперативных мероприятиях в доме у координатора движения Владимир Егорова*. Изначально он не хотел открывать дверь сотрудникам МВД. Однако воспрепятствовать стражам порядка у него не получилось.
По итогу из жилища Егорова изъяли ноутбук, мобильные телефоны. Самого владельца задержали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калмыкии ликвидировали ячейку членов «Арестантского уголовного единства»**.
* — включен Минюстом в список незарегистрированных организаций-иноагентов.
** — запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
*** — признан иноагентом в РФ.
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