Текстильные штучки: ТЦ и отели обяжут использовать огнеупорные ткани

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ТЦ и отели в России обяжут использовать огнеупорные ткани

Текстильные штучки: ТЦ и отели обяжут использовать огнеупорные ткани

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Сейчас их обязательно использовать только в метро и на железной дороге.

Торговые центры и отели обяжут использовать огнеупорные ткани. Инициативу сейчас рассматривают в Минпромторге.

Это повысит безопасность, а также защитит людей и имущество. Плюс, поспособствует развитию текстильной отрасли.

Правда, понадобиться лет пять, чтобы как минимум перетянуть всю мебель и заменить шторы в общественных местах. Сейчас использование огнеупорных тканей — это обязательное условие только для метро и железной дороги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как уберечь свой дом от огня.

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Текстильные штучки: ТЦ и отели обяжут использовать огнеупорные ткани

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