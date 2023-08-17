Текстильные штучки: ТЦ и отели обяжут использовать огнеупорные ткани
ТЦ и отели в России обяжут использовать огнеупорные ткани
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Сейчас их обязательно использовать только в метро и на железной дороге.
Торговые центры и отели обяжут использовать огнеупорные ткани. Инициативу сейчас рассматривают в Минпромторге.
Это повысит безопасность, а также защитит людей и имущество. Плюс, поспособствует развитию текстильной отрасли.
Правда, понадобиться лет пять, чтобы как минимум перетянуть всю мебель и заменить шторы в общественных местах. Сейчас использование огнеупорных тканей — это обязательное условие только для метро и железной дороги.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как уберечь свой дом от огня.
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