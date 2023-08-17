Текстильные штучки: ТЦ и отели обяжут использовать огнеупорные ткани

Сейчас их обязательно использовать только в метро и на железной дороге.

Торговые центры и отели обяжут использовать огнеупорные ткани. Инициативу сейчас рассматривают в Минпромторге.

Это повысит безопасность, а также защитит людей и имущество. Плюс, поспособствует развитию текстильной отрасли.

Правда, понадобиться лет пять, чтобы как минимум перетянуть всю мебель и заменить шторы в общественных местах. Сейчас использование огнеупорных тканей — это обязательное условие только для метро и железной дороги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как уберечь свой дом от огня.