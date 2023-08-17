Муаммара Каддафи убили в ходе военной операции в Ливии в 2011 году.

Лидер Ливии Муаммар Каддафи погиб в 2011 году во время военной операции, а сегодня глава МИД Италии Антонио Тияни признает ошибкой все случившееся. Об этом он сказал во время выступления на публичном мероприятии в тосканском городе Лукка.

Полковник Каддафи не был поборником демократии, но именно его гибель привела к обострению ситуации в Ливии и всей Африке, считает глава итальянского МИД и сожалеет о произошедшем. А также признается, что благодаря договору между Ливией и Италией последней удалось остановить миграционные потоки и добиться стабильности. А «Каддафи был точно лучше, чем те, кто пришли после него», поскольку позже появился терроризм», добавляет слова политика источник.

Как известно, Каддафи пытался предотвратить катастрофические последствия, о которых сейчас говорит премьер-министр Италии.

«А теперь слушайте вы, люди из НАТО! Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, останавливавшую террористов. Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете ее. Вы — идиоты. За тысячи мигрантов из Африки, за поддержку террористов гореть вам в аду. И так оно будет», — цитирует знаменитую речь Каддафи издание EADaily.

Каддафи свергли спустя 42 года правления.

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