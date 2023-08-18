Канада ввела санкции против трех московских судов
Кроме того, в список включены 15 граждан.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Канада ввела санкции против трех московских судов — Мосгорсуда, Басманного районного суда и Хамовнического районного суда. Об этом сообщает МИД страны.
Кроме того, ограничения введены против 15 граждан России.
Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США планируют ввести санкции против Турции, которая якобы помогает России обходить введенные ограничения.
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