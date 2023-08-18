В МИД РФ призвали ВСУ капитулировать и повернуть оружие против киевского режима

Москва гарантирует гуманное отношение к украинским военным, повернувшим оружие против киевского режима или капитулировавшим перед российскими войсками. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова. Ее заявление опубликовали на сайте ведомства.

Дипломат сообщила, что киевский режим продолжает обстрел мирных российских городов.

«Только 9 августа в результате таких ударов в Донецке и Светлодарске погибли четыре человека, включая девочку 2019 года рождения, ранены 12 человек, среди которых — подросток 2006 года рождения», — рассказала она.

Захарова отметил, что Украина предпринимает попытки атаковать беспилотниками Москву. Киевский режим посягает даже на религию. Сейчас на Украине ведется бессмысленная борьба с каноническим православием. А народ страны стал жертвой англосаксонской политики.

Из-за действий киевского режима продолжают погибать люди. Боевики разрушают жилые дома, школы, больницы и другую инфраструктуру.

Дипломат настоятельно рекомендует украинским военным либо сдаться российским войскам, либо повернуть оружие против киевского режима.

«В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», — пояснила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что Украина стала жертвой западных стран, которые получили контракты на поставку вооружений в зону конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказывалась о продвижении «формулы мира» Зеленского.