В Соединенных Штатах жалеют, что не прислушались к мнению генерала Милли. Теперь слишком поздно.

Украина продолжает свое контрнаступление. Правда, Соединенные Штаты недовольны результатом. Уже и в Вашингтоне признают провал этого мероприятия. Один из чиновников, который предпочел остаться анонимным, признался изданию Politico в упущенной возможности начать ранние переговоры, чтобы урегулировать ситуацию на Украине.

«Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах», — заявил политик.

Он также рассказал, что вся информация о провальном контрнаступлении доходит до Белого дома. Многие уже стали задумываться о том, что надо было прислушаться к мнению председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Офицер еще в прошлом году говорил о том, что Западу стоит рассмотреть возможность начать переговоры по Украине.

Другой американский чиновник, который также предпочел остаться анонимным, рассказал изданию, о том, что администрация все чаще задается одним интересным вопросом.

«Если мы признаем, что не собираемся (оказывать поддержку Украине. — Прим. Ред.) делать это вечно, то что мы будем делать?» — сказал политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перспективы переговоров РФ с Западом по Украине сейчас отсутствуют. Об этом заявил Сергей Лавров.