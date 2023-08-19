ФСБ задержала жительницу ЛНР за передачу иностранцам секретных сведений

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 39 0

По версии следствия, женщина занималась преступной деятельностью несколько месяцев. Какое наказание ей грозит?

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Луганской Народной Республике; 5-tv.ru

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ФСБ задержала жительницу ЛНР за передачу иностранцам секретных сведений. По версии следствия, женщина занималась преступной деятельностью довольно длительное время.

«В течение года передававшую иностранному государству данные о местах дислокации военнослужащих и техники Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ», — подчеркивалось в заявлении.

В настоящий момент задержанная находится под следствием. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Если ее вина будет доказана, то наказание придется отбывать за решеткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании директора психбольницы на Украине за липовые справки уклонистам.

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