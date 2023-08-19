«Заснул утром и не проснулся»: от чего умер «мемный пес» Чимс

Хозяин знаменитого сиба-ину попросили фанатов не грустить и вспомнить радостные моменты

По информации из соцсети Чимса, в пятницу утром пес заснул во время торацентеза — операции по удалению жидкости или воздуха из легких.

По словам хозяина собаки, они планировали продолжить лечение Болци, и возможно прибегнуть к химиотерапии, но эта операция оказалась для него последней. Он также призвал всех поклонников не грустить сильно и вспомнить лучшие эпизоды из его жизни.

«Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру с круглым улыбчивым лицом, соединяющим нас с вами. Он помог многим людям во время пандемии и принес много радости многим из вас. Но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он свободно бегает по небу и ест много вкусного со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце. Надеюсь он сможет продолжать радовать всех в мире онлайн, — это моя единственная скромная просьба», — написал хозяин пса в соцсетях.

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