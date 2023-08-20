«Западная техника здесь долго не живет»: обстановка на фронте в Запорожье

Суровая реальность — наступление Украины провалилось. На этой неделе подобные заголовки появились в западной прессе. Причем и в нишевых, скажем так, СМИ, как сайты для любителей военной тематик, так и в мейнстримовых медиа, где несколько скругляют углы. Например, CNN, главный рупор правящей сейчас демократической партии, рапортует о том, что бои идут тяжелые, но практически без продвижения.

Небольшими успехами американские журналисты называют то, что ВСУ смогли войти в село Урожайное на стыке ДНР и Запорожской области. И это после двух месяцев боев.

Репортер произносит слово «town», характеризуя Урожайное. Town — это в американском понимании маленький город. Можно ли назвать село на 500 жителей городом, это большой вопрос. Ну может быть ему так сопровождающие украинские военные сказали, что они вошли в город. А может, сам придумал, чтобы картина была ярче.

При этом репортеры, почему-то не рассказывают, какой ценой украинские штурмовики вошли в Урожайное — все поля вокруг завалены трупами и развороченными частями уничтоженной техники — и украинской, и уже новой западной.

В середине июня, когда ВСУ начали свое распиаренное наступление — наша артиллерия и авиация встречала их на подступах к селам Урожайное и Старомайорское, сейчас уничтожает непосредственно среди развалин этих населенных пунктов. Продвижение — километров пять. За 2 месяца ценой жизней тысяч солдат ВСУ и десятков единиц техники.

И это «максимум», что смогли показать ВСУ здесь под контролем западных кураторов на западной технике. На других участках наступления, например, под Ореховым, ситуация еще более плачевная для ВСУ, признают те же западные СМИ.

В каждой статье приводятся свои объяснения причин неуспеха наступления — мол русские окопались, у них много артиллерии, они все заминировали и никто не ожидал, что так сложно будет. Смешно, учитывая, что западные спутники кропотливо фотографировали, как строилась линия обороны. Уже звучат голоса, что мало и не вовремя дали оружия Украине.

И при этом не решаются писать про главный фактор — про стойкость русских солдат, про отвагу, самоотверженность, про умение воевать.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сейчас работает на участке Запорожского фронта, где ВСУ продолжают атаковать и сам видел, на что способны наши воины.

Как не пытаются украинцы экспериментировать со своей тактикой — ничего у них все равно не получается. Вот и на этой неделе у Работино каждый день горели западные бронемашины и танки.

«Обнаружили Leopard, навели корнет и с диким восторгом произвели выстрел», — утверждает военнослужащий 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Богомол».

Богомол мобилизованный, говорит, втянулся так, что уже и не хочется домой. Отражал одну из самых больших волн контрнаступления.

«Западная техника здесь долго не живет, хваленные „Леопарды“ здесь как облезлые кошки», — рассказывает военнослужащий.

Для Украины токмакское направление приоритетное — главная задача захват Мелитополя и выход к Азовскому морю. Это самый короткий путь и самый кровавый.