На какие цели? В Германии готовы ежегодно платить Украине по €5 млрд

Глава минфина ФРГ предложил направлять €5 млрд в год военной помощи Украине
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Robbin
Киевский режим — с большими запросами. У Запада еще есть ресурсы?
В Германии готовы ежегодно платить Украине по пять миллиардов евро. По крайне мере, с такой инициативой выступил глава минфина страны Кристиан Линднер, отметив, что в этом есть необходимость.
«На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в бундестаге внести в план сумму €5 млрд ежегодно в качестве военной поддержки», — подчеркнул руководитель ведомства, выступая на дне открытых дверей в правительстве ФРГ.
По словам Линднера, Берлин уже направил Незалежной помощь в размере 22 миллиардов евро. Когда выделят очередной транш — пока неясно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды просить F-16.
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