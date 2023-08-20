Пустые угрозы или уже нет? Киев открыто начал шантажировать Иерусалим

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 144 0

Киев пригрозил Израилю закрыть Умань для паломников из-за депортации украинцев

Пустые угрозы или уже нет? Киев открыто начал шантажировать Иерусалим

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

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Израиль не продлил беженцам из Украины медицинские страховки, и теперь Незалежная планирует нанести ответный удар.

Если Израиль продолжит запрещать беженцам из Украины въезжать в их страну, официальные власти Незалежной запретит еврейским паломникам посещать Умань. А в Умани, между прочим, находится святыня хасидизма. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«Правительство Украины в недвусмысленном послании Израилю: если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен», — сказано в заявлении украинских дипломатов.

Накануне в пятницу Владимир Зеленский сообщил, что находится в курсе проблем жителей Украины из-за того, что они постоянно не могут въехать в ту или иную страну. Он заявил, что это возмутительно, и права людей должны быть гарантированы. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мощный взрыв прогремел на оборонном заводе в Израиле.

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