Космический грузовик «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

На станции он находился с 11 февраля.

Космический грузовик «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Фото: © РИА Новости / Иван Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС

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Космический грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции (МКС), чтобы предоставить место новому кораблю. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«В 02:50:30 мск корабль отстыковался от модуля „Звезда“», — сообщила пресс-служба.

В 5:58 грузовой корабль должен будет войти в атмосферу Земли и сгореть в ней. Также известно, что некоторые части конструкции, которые сделаны из несгораемого материала, упадут в Тихом океане, в его несудоходной части.

Следующий космический корабль отправится с космодрома Байконур 23 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые рассчитывают на ускорение развития лунной программы.

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