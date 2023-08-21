Космический грузовик «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции (МКС), чтобы предоставить место новому кораблю. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«В 02:50:30 мск корабль отстыковался от модуля „Звезда“», — сообщила пресс-служба.

В 5:58 грузовой корабль должен будет войти в атмосферу Земли и сгореть в ней. Также известно, что некоторые части конструкции, которые сделаны из несгораемого материала, упадут в Тихом океане, в его несудоходной части.

Следующий космический корабль отправится с космодрома Байконур 23 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые рассчитывают на ускорение развития лунной программы.