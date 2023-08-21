Общее дело: лучшее видео из зоны СВО за день

Родина находится под защитой опытных бойцов, которые, имея боевой опыт, продолжают совершенствовать свои навыки.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Перед нами кадры боевой работы специалистов подразделений войск связи, которые демонстрируют свою высокую профессиональную подготовку. Задачей военных связистов является в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.
Российские бойцы продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и техники противника, используя тактику частых смен огневых позиций.
«Грады» на позиции. По приезду на место времени расчеты не теряют. Действуют быстро и четко. По команде открывают огонь. Выпускают 122-е осколочно-фугасные снаряды. Накрывают мощным огнем огромную площадь.
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