«Менять раз в два-три года»: из-за чего смартфон может воспламениться

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Аналитик Муртазин: аккумуляторы смартфонов сгорают при неправильной зарядке

«Менять раз в два-три года»: из-за чего смартфон может воспламениться

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Неправильная эксплуатация устройства может привести к необратимым и опасным для жизни последствиям. Как не допустить возгорания гаджета?

Аккумуляторы смартфонов сгорают при неправильной зарядке. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Каждый месяц в стране происходит до десяти подобных случаев, отметил эксперт. Обычно смартфоны начинают дымить, воспламенение же происходит довольно редко — для этого телефон должен попасть в воду с уже разрушенным аккумулятором. Также пламя может спровоцировать влажная погода.

«Аккумулятор — это расходный материал, его нужно менять раз в два-три года. Как только вы чувствуете, что смартфон начинает хуже работать, можно заменить батарею», — посоветовало Муртазин.

Если аккумулятор вздулся и выпирает из корпуса, пользоваться устройством может быть крайне опасно — оно в любой момент может вспыхнуть и сильно обжечь. Также не рекомендуется оставлять свой смартфон под прямыми солнечными лучами, чтобы не допустить перегрева аккумулятора и продлить срок службы устройства.

Ранее 5-tv.ru писал, что каждое третье уведомление в смартфоне ухудшает настроение.

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