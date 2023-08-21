Военную полицию планируют создать на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Чем займется новый орган? Какие полномочия ему передадут?

Военную полицию планируют создать на Украине

Фото: © РИА Новости / Полиция Полтавской области

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Военную полицию, обладающую правоохранительными функциями и включенную в систему Минобороны, планируют создать на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

Уточняется, что законопроект, в котором принимает участие Главное управление военной юстиции, находится на согласовании. Согласно ему, новому органу перейдут отдельные полномочия по досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий.

Среди основных задач указаны — «деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов, оперативно-разыскная деятельность, исполнение наказаний».

Также военная полиция будет заниматься защитой государственного имущества и прав военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

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