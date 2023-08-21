Микс спорта и шоу: в Петербурге прошел турнир по медийному баскетболу

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Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Турнир по медийному баскетболу собрал звездный состав участников и большое количество зрителей.

Фото, видео: "Лига Ставок MEDIA BASKET"; 5-tv.ru

В Петербурге прошел товарищеский турнир по медийному баскетболу.

На территории бывшего завода «Арсенал» в пространстве Temple of Deer встретились спортсмены, музыканты и блогеры.

За почетный трофей на баскетбольной площадке боролись четыре команды «Лига Ставок MEDIA BASKET» — HOOPS, Basement, Sayonara Boys и AVG. По итогам спортивных схваток в финал вышли HOOPS и Basement. Под оглушительный рев зрителей HOOPS обыграли соперников со счетом 25:18 и стали победителями турнира. Бронзовым призером стали хозяева соревнования — AVG.

«Для меня проект Лига ставок меда баскет это идеальное сочетание баскетбола и шоу. Здесь можно получить быстрый заряд классных эмоций. Также это проект, который развивает Баскетбол спорт в нашей стране», —сказал руководитель спонсорских проектов БК «Лига ставок» в Петербурге Евгений Федосеев.

В промежутках между баскетбольными матчами прошли состязания BREAKING BATTLE по брейк-дансу среди 4-х топовых команд. По мнению жюри, лучшей стали участники из коллектива Outstanding.

«Медиа-баскетбол — это стык спортивной и тусовочной жизни. Мы пытаемся объединить и спорт, и тусовщиков, и поп- культуру, и спортивную жизнь. И хотим в первую очередь у молодежи, да и вообще не только у молодежи, у всех людей вызвать больше интереса к спорту. Чтобы это было не просто какое-то спортивное состязание, а что-то более развлекательное, за чем было бы интересно смотреть и следить», — прокомментировал один из организаторов проекта «Медиа спорт».

Проект Лига Ставок MEDIA BASKET был запущен в апреле 2023 года. В первом сезоне турнира чемпионом стала команда репера T-killah «Родина Media». Старт второго сезона запланирован на октябрь. По словам Федосеева, зрителей ждет более вместительная площадка и новый звездный состав участников.

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